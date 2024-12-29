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05:50, 29 декабря 2024Экономика

В России повысили доступность бесплатных социальных услуг

Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг при помощи расширения перечня доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.

Ведомство предложило не учитывать некоторые единовременные и целевые выплаты. Кроме того, не будут учитываться доходы от трудовой деятельности россиян с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах, и средства социального контракта.

Также в министерстве отметили, что при расчете дохода на каждого члена семьи будут учитываться заявитель, супруг и несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет в том случае, если они проходят обучение очно.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года.

16 декабря сообщалось, что по ряду причин некоторые россияне могут столкнуться с уменьшением размера пенсий. Такое возможно из-за неоплаченных налогов, алиментов, штрафов или кредитов.

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