В России повысили доступность бесплатных социальных услуг

Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг

Правительство России повысило доступность бесплатных социальных услуг при помощи расширения перечня доходов, которые не будут учитывать при оценке нуждаемости. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда.

Ведомство предложило не учитывать некоторые единовременные и целевые выплаты. Кроме того, не будут учитываться доходы от трудовой деятельности россиян с инвалидностью, проживающих в социальных стационарах, и средства социального контракта.

Также в министерстве отметили, что при расчете дохода на каждого члена семьи будут учитываться заявитель, супруг и несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет в том случае, если они проходят обучение очно.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года.

16 декабря сообщалось, что по ряду причин некоторые россияне могут столкнуться с уменьшением размера пенсий. Такое возможно из-за неоплаченных налогов, алиментов, штрафов или кредитов.