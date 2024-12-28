Министр труда анонсировал увеличение пенсий в России

Котяков: пенсии в феврале увеличат по фактической инфляции

Страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров в феврале 2025 года дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2025 года. Рост выплат анонсировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в беседе с ТАСС.

«Уже начались досрочные перечисления пенсий за первые числа января. Они увеличены на 7,3 процента, как и предусмотрено принятым законом о бюджете. При этом в действующем законодательстве заложена норма об индексации пенсий по уровню фактической инфляции», — сказал министр.

Он отметил, что в середине января Росстат оценит фактический уровень инфляции, после чего пенсии будут повышены до этого уровня.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам октября 2024 года средние реальные зарплаты сотрудников российских компаний и предприятий увеличились на 7,2 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го.