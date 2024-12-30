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19:36, 30 декабря 2024Бывший СССР

На Украине арестовали издевавшегося над бойцами командира ВСУ

ОГ Украины: издевавшийся над бойцами командир 211-й ПМБр ВСУ Побережнюк задержан
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Andrii Marienko / AP

На Украине арестовали издевавшегося над бойцами командира 211-й понтонно-мостовой бригады (ПМБр) украинской армии Олега Побережнюка. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба офиса Генпрокурора (ОГ) Украины.

«Командир 211-й бригады взят под стражу с залогом 12 миллионов гривен», — говорится в публикации. Хотя в ведомстве не стали раскрывать имя задержанного, в украинской прессе настаивают, что речь идет именно о Побережнюке.

Расследование деятельности офицерского состава 211-й ПМБр началось после сообщений в СМИ о регулярных избиениях рядовых бойцов, в которых принимают участие командиры соединения.

Ранее пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Ахметов рассказал, что вместо автоматов его подразделению раздали лопатки для обороны позиций. По его словам, бойцам сообщили, что их отправили на вторую позицию и никому якобы не придется стрелять.

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