Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:43, 30 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские войска нанесли удар по ангару с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтавской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram.

Он также рассказал, что прилет был в Днепропетровской области рядом с пунктом временной дислокации украинских военных, есть раненые. На данный момент известно, что был атакован некий отель, где разместились военнослужащие.

Подпольщик считает, что в нем находился какой-то высокопоставленный военный, поскольку сотрудники Службы безопасности Украины сразу оцепили место, а врачей обычной скорой помощи пустили только через 40 минут.

Также удар был нанесен по складу беспилотников в Сумах, добавил координатор. Сообщалось о взрывах в Одессе и области.

Ранее Лебедев заявил, что российские войска разбили спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины в Харьковской области по наводке пророссийского подполья.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Саммит мира, заявления Зеленского и предложения Трампа. Что сказал Лавров об урегулировании конфликта на Украине?

      Гладков заявил о необходимости помнить погибших 30 декабря 2023 года

      Российские войска нанесли удар по ангару с техникой ВСУ в Полтавской области

      Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

      Командира бригады ВСУ задержали по делу об издевательствах

      Пленный рассказал о малом количестве западной техники у ВСУ

      Над российским регионом сбили украинскую ракету

      Полиция нашла пропавшие год назад часы Киану Ривза

      Пострадавших при крушении самолета в Актау граждан Киргизии доставили на родину

      В российском регионе ночью сбили украинский беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше