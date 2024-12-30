Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 30 декабря 2024Мир

Таиланд стал страной-партнером БРИКС

Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС
Мария Винар

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом сообщает МИД страны.

Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС. В документе уточняется, что сотрудничество страны с объединением основывается на его давнем партнерстве с группой, которое началось в 2017 году. Тогда она присоединилась к «БРИКС плюс».

Так, ключевыми аспектами партнерства будут торговля, инвестиции и туризм. «Кроме того, партнерство способствует развитию связей Таиланда на уровне контактов между людьми, а также с другими членами и партнерами БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран», — говорится в сообщении.

12 ноября Таиланд получил официальное приглашение стать страной-партнером организации БРИКС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

      Российского вратаря признали первой звездой дня в НХЛ

      Еще одна израильская компания приостановила полеты в Россию

      Туркменская авиакомпания запустила продажу билетов на альтернативный рейс из Москвы

      Известная телеведущая отсудила почти 600 тысяч рублей за фото семилетней давности

      В МИД объяснили полет российского спецборта в США

      В Британии одной фразой охарактеризовали Россию

      В России высказались о влиянии Картера на отношения Москвы и Вашингтона

      Таиланд стал страной-партнером БРИКС

      Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше