Таиланд стал страной-партнером БРИКС

Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС

Таиланд станет страной-партнером БРИКС с 1 января 2025 года. Об этом сообщает МИД страны.

Россия направила Таиланду уведомление о присоединении к БРИКС. В документе уточняется, что сотрудничество страны с объединением основывается на его давнем партнерстве с группой, которое началось в 2017 году. Тогда она присоединилась к «БРИКС плюс».

Так, ключевыми аспектами партнерства будут торговля, инвестиции и туризм. «Кроме того, партнерство способствует развитию связей Таиланда на уровне контактов между людьми, а также с другими членами и партнерами БРИКС. Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран», — говорится в сообщении.

12 ноября Таиланд получил официальное приглашение стать страной-партнером организации БРИКС.