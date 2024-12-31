Шольц упомянул Украину в новогоднем обращении

Шольц пообещал продолжить помогать Украине в своем новогоднем обращении

Канцлер Германии Олаф Шольц поздравил немцев с Новым годом, упомянув Украину в своем обращении. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, жители ФРГ следят за конфликтом на Украине «с чувством растущей тревоги». «Я заверяю вас, что мы не оставим Украину в одиночестве и будем продолжать поддерживать, как никто другой в Европе, и что при этом мы будем сохранять хладнокровие, чтобы война не разрослась», — пообещал канцлер.

Он также подчеркнул, что в нынешние «суровые времена» немецкая экономика продолжает испытывать трудности, а жизнь стала дороже. Шольц добавил, что будущее Германии определяют ее граждане, а не «владельцы социальных сетей», подразумевая американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, поддержавшего правую оппозиционную партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Ранее кандидаты в канцлеры ФРГ Шольц, Фридрих Мерц и Роберт Хабек пообещали поставить Маска «на место» после его слов о поддержке правой партии АдГ.