NYT: бойцы ВС РФ в зоне СВО стали неуловимыми для ВСУ за счет электроскутеров

Российские военные стали практически неуловимы в зоне специальной военной операции (СВО) для бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую уникальную способность военнослужащих ВС РФ вычислила издание The New York Times.

По данным газеты, российские бойцы смогли достичь такого навыка благодаря использованию элекроскутеров, мотоциклов и квадроциклов. Техника помогает им на большой скорости рассредоточиться по линии фронта.

«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, можно довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — посетовал один из собеседников издания, офицер ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский.

Ранее стало известно, что бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ из Забайкалья стали активно применять кроссовые мотоциклы для захвата позиций ВСУ под Угледаром. На большой скорости мотоциклисты въезжают в окопы противника и моментально вступают в бой, а операторы российских БПЛА обеспечивают им поддержку с воздуха.