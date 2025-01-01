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10:44, 1 января 2025Мир

На Западе предрекли Украине большие территориальные уступки

19FortyFive: Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранному президенту США Дональду Трампу придется согласиться на большие территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения конфликта и заключения мира. Об этом пишет портал 19FortyFive.

Отмечается, что Трампу, чтобы закончить конфликт на дипломатических условиях, на которые согласилась бы Россия, придется пойти на сделку, «в результате которой будет отдано еще больше украинских территорий». Политику также придется публично заявить, что Украина не станет членом Североатлантического альянса, предрекает западное издание.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что в случае отказов от переговоров Украина может потерять Одессу, Харьков и ряд других городов. По его словам, спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог должен поставить Киеву ультиматум: переговоры и сохранение большей части страны, либо дальнейшие территориальные уступки.

Сам избранный президент США между тем пообещал позже ответить, должна ли Украина уступить России территории. При этом он указал, что на территориях, перешедших под контроль России «нет ни одного здания и люди не вернутся туда».

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