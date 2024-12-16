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22:06, 16 декабря 2024Мир

Трамп высказался о территориальных уступках Украины

Трамп пообещал позже ответить, должна ли Украина уступить России территории
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп в эфире Fox News высказался о территориальных уступках Украины.

Политику задали вопрос: «Должна ли Украина уступить Россию часть своей территории?» Новый глава Белого дома ответил, что даст об этом знать «после своей первой встречи [с главами России и Украины]». При этом он отметил, что «там [на территориях, перешедших под контроль России] нет ни одного здания и люди не вернутся туда».

Ранее Трамп сообщил о намерении приложить усилия для достижения мирного урегулирования украинского конфликта до своей инаугурации. Избранный президент США также заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит готовиться к завершению украинского конфликта. По его словам, необходимо заключить соглашение, чтобы остановить потери.

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