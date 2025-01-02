Умерла бывший гендиректор музея «Петергоф»

Умерла бывший руководитель государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, говорится на странице музея во «ВКонтакте».
Она скончалась 2 января на 73-м году жизни после продолжительной болезни.
Под ее руководством были проведены реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов, созданы и обновлены многие музеи, рассказали в пресс-службе.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что уничтожить русскую культуру невозможно. По его словам, русская культура является частью европейского и общемирового наследия. «И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру — это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя», — сказал глава государства.