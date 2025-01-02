Богомаз: в Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте действуют экстренные службы.

1 января силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над пятью регионами. Дроны сбили в период с 17:30 по 20:00 по московскому времени.

Десять беспилотников уничтожили над Белгородской областью, еще три — над Курской областью, и по два — над Воронежской, Брянской и Ростовской областью.