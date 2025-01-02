В Приднестровье отреагировали на прекращение поставок газа из России

В Приднестровье заявили, что не будут повышать тарифы на свет для населения

Власти Приднестровья не собираются повышать тарифы на свет для населения. Так на известие о прекращении поставок газа из России отреагировал глава министерства экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник в Telegram-канале ведомства.

«Тарифы на свет для населения в Приднестровье повышать не будут», — сказал министр. Он подчеркнул, что это произойдет несмотря на перевод Молдавской ГРЭС на уголь и повышения стоимости выработки электричества.

Оболоник подчеркнул, что разница в стоимость электроэнергии будет покрыта за счет государственного бюджета.

Ранее Оболоник сообщил, что в Приднестровье остановились производства из-за прекращения поставок газа из России. «Государство поддержит предприятия, чтобы они смогли отгрузить готовую продукцию», - отметил министр.