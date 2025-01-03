Израиль ударил по оборонным заводам и научному центру в Алеппо

Израильская авиация нанесла ракетные удары по оборонным предприятиям и складам вооружений в районе Эс-Сафира. Об этом сообщил ливанский новостной портал Naharnet, пишет ТАСС.
Кроме того, истребители Военно-Воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали научно-исследовательский центр в предместьях Алеппо. Подробности произошедшего не уточняются. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.
В декабре прошлого года израильская авиация атаковала военные объекты в Сирии. Под удар попали объекты в провинциях Латакия и Тартус. Позже стало известно, что в сирийском Тартусе прогремели мощные взрывы после израильского удара. Соответствующие кадры попали на видео.