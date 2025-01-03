Подоляк: НАТО не сможет победить Россию без Украины

НАТО не сможет победить Россию без Украины, так как ее население якобы готово к длительному противостоянию. Об этом заявил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает издание «Страна».

«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации (...), у НАТО нет ни одного шанса», — сказал он.

Подоляк также исключил возможность мирных переговоров и урегулирования, добавив, что сейчас они «невозможны».

Ранее французский полковник, военный аналитик Режи Шамань, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят крах по всей линии фронта, так как войска Киева сталкиваются с деморализацией. Эксперт также подчеркнул, что власти стран Европейского союза (ЕС) все больше осознают бесполезность военной помощи Украине.