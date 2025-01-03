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07:19, 3 января 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

ТСН: в Киеве и ряде украинских городов произошли взрывы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. По данным телеканала, взрывы также были слышны в Вышгороде, Белой Церкви, Сумах, Василькове и Прилуках.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Он призвал горожан оставаться в укрытиях.

До этого  стало известно, что в Киевской области объявили воздушную тревогу. Сигнал тревоги также звучал в Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях.

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