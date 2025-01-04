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16:28, 4 января 2025Россия

Российский штурмовик после схватки на ножах неделю отбивал атаки ВСУ

Якутский штурмовик Тута подслушал разговор женщин из ВСУ о его смерти
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец 39-й бригады Андрей Григорьев с позывным Тута, победивший в схватке на ножах украинского военного, неделю удерживал позиции, отбивая атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в интервью WarGonzo.

По его словам, ВСУ применили против него в общей сложности около 20 дронов, они также отправляли группы, чтобы узнать, удалось ли ему выжить. В один из дней Григорьев подслушал разговор двух женщин из украинской армии.

«Говорят: "Идите проверьте!" А никто не решился зайти. А эта женщина говорит: "А он точно без врачебной помощи не выжил. Он вчера кое-как дошел, мы его дронами били», — рассказал военный об услышанном.

Ранее штурмовик также сообщил, что после рукопашной схватки с бойцом ВСУ забрал у него рацию и слушал переговоры украинских солдат. По его словам, они обсуждали его национальность и знали, что он ранен.

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