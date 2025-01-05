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23:17, 5 января 2025Спорт

Киберспортсмен с Украины вернулся в российскую команду Team Spirit

Украинский киберспортсмен вернулся в состав российской команды Team Spirit
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chen Haoming / XinHua / Global Look Press

Украинский киберспортсмен и игрок в Dota 2 Илья Мулярчук (Yatoro) вернулся в состав российской команды Team Spirit. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале киберспортивного клуба.

Он покинул команду в сентябре 2024 года вместе с соотечественником Мирославом Колпаковым (Mira). Также в состав после отпуска вернулись Магомед Халилов (Collapse) и тренер Айрат Газиев (Silent).

Team Spirit является двукратным чемпионом мира по Dota 2. Команда побеждала в 2021 и 2023 годах.

Ранее Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter-Strike 2. В финале российский коллектив победил европейскую команду Faze Clan со счетом 2:1. В составе Team Spirit выступают россияне Борис Воробьев, Леонид Вишняков, Данил Крышковец, Дмитрий Соколов, а также украинец Мирослав Плахотя.

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