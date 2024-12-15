Российская команда с украинским игроком стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Российская команда Team Spirit стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

Российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Counter-Strike 2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Турнир проходил в Шанхае. В финале российский коллектив победил европейскую команду Faze Clan со счетом 2:1. В составе Team Spirit выступают россияне Борис Воробьев, Леонид Вишняков, Данил Крышковец, Дмитрий Соколов, а также украинец Мирослав Плахотя.

Призовой фонд турнира составил 1,25 миллиона долларов. Team Spirit получила 500 тысяч долларов.

В январе Международная федерация киберспорта приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России. Решение принято после жалобы украинской стороны.