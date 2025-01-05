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19:17, 5 января 2025Спорт

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая отговорил человека от суицида

Лучший бомбардир сборной Уругвая Луис Суарес отговорил мужчину от суицида
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nathan Ray Seebeck / Imagn Images / Reuters

Лучший бомбардир сборной Уругвая Луис Суарес отговорил мужчину от суицида. Об этом сообщает Telenoche.

В городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина залез на дерево с веревкой на шее и грозился повеситься. Суарес оказался на месте происшествия и лично уговаривал человека спуститься. Мужчина сделал это через 18 часов пребывания на дереве, теперь он будет отправлен на психиатрическую экспертизу.

Суарес на данный момент выступает за клуб Главной американской лиги (MLS) «Интер Майами». Он — лучший бомбардир в истории сборной Уругвая, в составе «Барселона» четырежды выигрывал чемпионат Испании.

Ранее тренер Андреа Фуэнтес спасла жизнь американской синхронистке во время выступления. Синхронистка сборной США Анита Альварес во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште потеряла сознание и начала тонуть. Тренер вытащила ее из воды.

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