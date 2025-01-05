Лучший бомбардир сборной Уругвая Луис Суарес отговорил мужчину от суицида

Лучший бомбардир сборной Уругвая Луис Суарес отговорил мужчину от суицида. Об этом сообщает Telenoche.

В городе Сьюдад-де-ла-Коста 49-летний мужчина залез на дерево с веревкой на шее и грозился повеситься. Суарес оказался на месте происшествия и лично уговаривал человека спуститься. Мужчина сделал это через 18 часов пребывания на дереве, теперь он будет отправлен на психиатрическую экспертизу.

Суарес на данный момент выступает за клуб Главной американской лиги (MLS) «Интер Майами». Он — лучший бомбардир в истории сборной Уругвая, в составе «Барселона» четырежды выигрывал чемпионат Испании.

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