В США заключенный попросил казнить его раньше срока

В США заключенный Ганчес попросил суд казнить его раньше срока

Заключенный Аарон Брайан Ганчес, приговоренный к смертной казни в штате Аризона, США, обратился в суд с просьбой назначить его казнь раньше срока. Об этом пишет Associated Press (AP).

Ганчес был признан виновным в убийстве бывшего мужа его подруги. Он должен был быть казнен в апреле 2023 года, но тогда власти штата сообщили, что не могут привести приговор в исполнение из-за нехватки квалифицированного персонала.

В обращении к суду заключенный попросил казнить его в середине февраля. Ганчес заявил, что его смертный приговор «давно назрел».

В Аризоне в камерах смертников содержатся 111 заключенных. В последний раз штат провел казнь в 2022 году.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в столице Мозамбика Мапуту сбежали сотни заключенных. Позднее часть из них задержали.