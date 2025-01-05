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09:51, 5 января 2025Мир

В США заключенный попросил казнить его раньше срока

В США заключенный Ганчес попросил суд казнить его раньше срока
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Arizona Department of Corrections, Rehabilitation and Reentry / AP

Заключенный Аарон Брайан Ганчес, приговоренный к смертной казни в штате Аризона, США, обратился в суд с просьбой назначить его казнь раньше срока. Об этом пишет Associated Press (AP).

Ганчес был признан виновным в убийстве бывшего мужа его подруги. Он должен был быть казнен в апреле 2023 года, но тогда власти штата сообщили, что не могут привести приговор в исполнение из-за нехватки квалифицированного персонала.

В обращении к суду заключенный попросил казнить его в середине февраля. Ганчес заявил, что его смертный приговор «давно назрел».

В Аризоне в камерах смертников содержатся 111 заключенных. В последний раз штат провел казнь в 2022 году.

Ранее сообщалось, что из тюрьмы в столице Мозамбика Мапуту сбежали сотни заключенных. Позднее часть из них задержали.

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