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18:05, 6 января 2025Бывший СССР

Боец ВС России рассказал о спасении с помощью молитвы

Боец ВС России Лопатов рассказал о спасении на поле боя с помощью молитвы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: РИА Новости

Штурмовик-стрелок 6-го танкового полка группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России Александр Лопатов смог спастись под обстрелом на поле боя с помощью молитвы. Об этом РИА Новости рассказал сам боец.

«Такая была позиция. И я молился (...) просто молился, и молился, и Бог помог мне выбраться оттуда. Я набрался сил, набрался смелости и начал делать какие-то действия», — рассказал российский солдат.

Лопатов рассказал о спасении с помощью молитвы после осколочных ранений от минометного огня Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам бойца ВС России, после ранений у него практически не было шансов занять другую позицию, не попав под украинский огонь.

Ранее житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле. Российские бойцы засекли передвижение мужчины при помощи беспилотника и дали команду не стрелять.

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