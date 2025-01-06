Житель Красногоровки добрался до ВС России на велосипеде через минное поле

Житель Красногоровки в ДНР на велосипеде с белым пакетом пересек минное поле

Житель Красногоровки пересек минное поле на велосипеде и с белым пакетом вместо флага, чтобы добраться до позиций Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет RT.

Российские бойцы засекли передвижение мужчины при помощи беспилотника и дали команду не стрелять. В итоге мирный житель безопасно добрался до места дислокации ВС РФ.

«Человек пошел на отчаянный шаг на самом деле — прорвался через их [ВСУ] позиции», — рассказал военкор RT Андрей Филатов.

Инцидент произошел за четыре месяца до того, как российские военные освободили данный населенный пункт.

Ранее в украинской Раде признали продвижение ВС России на десятки километров в зоне спецоперации. Нардеп Марьяна Безуглая заметила, что такими темпами российские войска совсем скоро возьмут под контроль Покровск.