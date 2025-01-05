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21:30, 5 января 2025Бывший СССР

В Раде признали продвижение ВС России на десятки километров

Депутат Рады Безуглая заявила о продвижении ВС РФ на десятки километров за день
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются вперед на десятки километров за день, признала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Она сообщила об этом в своем Telegram-канале.

«Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают заброшенные фортификации, которые удобны преимущественно для них. Скоро уже, очень скоро — "крепость Покровск", который вовсе не крепость», — написала Безуглая, обвинив в успешном продвижении российских войск украинское военное руководство.

Ранее журнал Forbes допустил, что битва за Красноармейск (украинское название — Покровск) станет самым крупным сражением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. Как указали журналисты, наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта представляет оперативно-тактический прорыв россиян южнее Покровска.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что ВСУ не выработали ответ на тактику России, из-за чего боевые действия полностью превратились в ее наступательную операцию.

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