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12:48, 7 января 2025Россия

Патриарх Кирилл сравнил ненависть украинцев к России с наркотическим сном

Патриарх заявил, что ненависть украинцев к России пройдет как наркотический сон
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На одурманивание украинского народа и возбуждение на Украине ненависти к России были брошены очень большие силы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1». Его цитирует «Интерфакс».

По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), этот дурман — кратковременное явление, подобное наркозу. «Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал», — добавил он.

Ранее, в декабре, патриарх Кирилл назвал Россию и Украину одной страной в духовном смысле. По его словам, внешние силы сейчас пытаются разорвать это единство и «погрузить в беспамятство» народы.

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