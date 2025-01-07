Патриарх Кирилл сравнил ненависть украинцев к России с наркотическим сном

Патриарх заявил, что ненависть украинцев к России пройдет как наркотический сон

На одурманивание украинского народа и возбуждение на Украине ненависти к России были брошены очень большие силы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1». Его цитирует «Интерфакс».

По мнению главы Русской православной церкви (РПЦ), этот дурман — кратковременное явление, подобное наркозу. «Потом человек просыпается после наркотического сна и начинает возвращаться к реальности, в том числе и подвергая сомнению те видения, которые во время этого наркотического сна он переживал», — добавил он.

Ранее, в декабре, патриарх Кирилл назвал Россию и Украину одной страной в духовном смысле. По его словам, внешние силы сейчас пытаются разорвать это единство и «погрузить в беспамятство» народы.