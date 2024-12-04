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04:08, 4 декабря 2024Россия

Патриарх Кирилл назвал Россию и Украину одной страной в духовном смысле

Патриарх Кирилл заявил, что Украина и Россия в духовном смысле одна страна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию и Украину одной страной в духовном смысле. По его словам, Русская православная церковь помогает сохранить единство двух народов, передает ТАСС.

«Сейчас в духовном смысле — одна страна. Никогда не нужно забывать, что мы единый народ единой Святой Руси», — сказал патриарх.

Он добавил, что внешние силы сейчас пытаются разорвать это единство и «погрузить в беспамятство» народы. Глава РПЦ выразил надежду, что опора россиян и украинцев на общую основу, тесно связанную с православием, выдержит «натиски всех этих стихий».

Ранее патриарх Кирилл заявил об угрозе русскому миру. По его мнению, она заключается в замалчивании проблем с мигрантами.

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