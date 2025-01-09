Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:57, 9 января 2025Россия

Хинштейн усомнился в причастности ВСУ к мощному пожару на предприятии под Курском

Врио курского главы Хинштейн: При пожаре на птицефабрике пострадал работник
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Во время мощного пожара на птицефабрике предприятия «Куриное царство» пострадал один из сотрудников фирмы. Об этом сообщил в Telegram врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник сообщил, что у пострадавшего работника обгорели руки, и сейчас мужчину госпитализируют в областную клиническую больницу. При этом Хинштейн усомнился в причастности к возгоранию Вооруженных сил Украины (ВСУ) — врио главы региона заявил, что эта версия не находит подтверждения.

«По предварительным данным, наиболее вероятная версия - возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии», — завил чиновник. Хинштейн добавил, что для тушения возгорания привлекаются дополнительные силы МЧС.

Ранее выдвигалась версия, что пожар мог возникнуть после удара дронов ВСУ.

Кроме того, сегодня, 9 января, сообщалось, что в Выборге сгорел склад помогающего бойцам специальной военной операции на Украине фонда «Выборгский рубеж».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Россиян призвали не откладывать покупку квартиры

      Банк России повысил курсы доллара и юаня

      Гадалка под видом обрядов на похудение похитила у россиянки три миллиона рублей

      Бывший премьер Британии решила засудить нынешнего

      Названа страна с самой простой процедурой получения визы в 2025 году

      В Молдавии призвали к мирному урегулированию конфликта в Приднестровье

      Хинштейн усомнился в причастности ВСУ к мощному пожару на предприятии под Курском

      Генменеджер клуба НХЛ объяснил поездку в Россию

      Стало известно о массовом налете дронов ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше