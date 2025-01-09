Хинштейн усомнился в причастности ВСУ к мощному пожару на предприятии под Курском

Врио курского главы Хинштейн: При пожаре на птицефабрике пострадал работник

Во время мощного пожара на птицефабрике предприятия «Куриное царство» пострадал один из сотрудников фирмы. Об этом сообщил в Telegram врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник сообщил, что у пострадавшего работника обгорели руки, и сейчас мужчину госпитализируют в областную клиническую больницу. При этом Хинштейн усомнился в причастности к возгоранию Вооруженных сил Украины (ВСУ) — врио главы региона заявил, что эта версия не находит подтверждения.

«По предварительным данным, наиболее вероятная версия - возгорание электропроводки, однако окончательно на этот вопрос смогут ответить специалисты по итогам комиссии», — завил чиновник. Хинштейн добавил, что для тушения возгорания привлекаются дополнительные силы МЧС.

Ранее выдвигалась версия, что пожар мог возникнуть после удара дронов ВСУ.

Кроме того, сегодня, 9 января, сообщалось, что в Выборге сгорел склад помогающего бойцам специальной военной операции на Украине фонда «Выборгский рубеж».