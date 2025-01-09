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16:20, 9 января 2025Россия

В российском городе сгорел склад помогающего бойцам СВО фонда

В Выборге сгорел склад помогающего бойцам СВО фонда «Выборгский рубеж»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Выборге сгорел склад помогающего бойцам специальной военной операции (СВО) на Украине фонда «Выборгский рубеж». Об этом сообщает aif.ru.

Пожар произошел рано утром в четверг, 9 января. По словам очевидцев, перед возгоранием в районе проспекта Победы в российском городе раздались звуки взрывов.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 600 квадратных метров. О пострадавших ничего не сообщается.

В фонде «Выборгский рубеж» сообщили, что ущерб предстоит установить. Также уточняется, что пожар все еще продолжают тушить.

Ранее сообщалось, что в Архангельске подожгли офис с гуманитарной помощью для бойцов СВО. В огне сгорела часть гуманитарной помощи для детей-сирот в Донбассе и военнослужащих.

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