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14:02, 9 января 2025Бывший СССР

На Западе рассказали о планах США и Украины провести переговоры с Россией без Трампа

CNN: США и Украина ожидали переговоров с Россией в 2025 года без Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Администрации США и Украины ожидали переговоров с Россией в первой половине 2025 года вне зависимости от результата выборов президента Соединенных Штатов. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента Джо Байдена.

По информации издания, целью двух администраций было дальнейшее расширение прав и возможностей Украины перед потенциальными переговорами с Москвой. До этого новый спецпредставитель новоизбранного президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог пообещал найти решение конфликта в течение 100 дней после вступления Трампа в должность.

CNN также пишет, что последняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Джо Байденом должна была пройти 24 февраля 2025 года в Риме. Однако она не состоялась из-за продолжающихся пожаров в Калифорнии.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил анонсированную до этого поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации 20 января. Причины отмены поездки тогда не назвали. Сообщается, что Келлог будет заниматься урегулированием конфликта на Украине.

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