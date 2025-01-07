Спецпосланник Трампа по Украине отложил визит в Киев

Reuters: спецпредставитель Трампа по Украине Келлог отложил поездку в Киев

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации политика 20 января. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на четыре осведомленных источника.

Ккоманда Келлога также организовывала встречи с официальными лицами в других европейских столицах, включая Рим и Париж. По каким причином поездка была отложена неизвестно.

В декабре назначенный Трампом будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Минские соглашения «с треском провалились», поэтому Трамп не допустит повторения этой ситуации. По его словам, новый глава Белого дома хочет добиться договоренностей между Москвой и Киевом, которые обеспечат справедливый и долгосрочный мир.