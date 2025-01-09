Пашинян назвал общие интересы Армении и Ирана

Пашинян: Ереван и Тегеран связаны естественными соседскими интересами

Ереван и Тегеран связаны естественными соседскими интересами. Общие интересы двух стран на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Премьер-министр подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в последовательном развитии и расширении двустороннего сотрудничества [с Ираном]», — говорится в публикации пресс-службы армянского премьера.

Пашинян отметил, что визит Ахмадияна в республику показывает глубину отношений двух республик.

Ранее кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале интеграции республики в Европейский союз. По словам Пашиняна, решение о присоединении к союзу может быть принято только по итогам всенародного референдума.