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17:11, 9 января 2025Бывший СССР

Пашинян назвал общие интересы Армении и Ирана

Пашинян: Ереван и Тегеран связаны естественными соседскими интересами
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Reuters

Ереван и Тегеран связаны естественными соседскими интересами. Общие интересы двух стран на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадияном назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает РИА Новости.

«Премьер-министр подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в последовательном развитии и расширении двустороннего сотрудничества [с Ираном]», — говорится в публикации пресс-службы армянского премьера.

Пашинян отметил, что визит Ахмадияна в республику показывает глубину отношений двух республик.

Ранее кабинет министров Армении поддержал инициативу о начале интеграции республики в Европейский союз. По словам Пашиняна, решение о присоединении к союзу может быть принято только по итогам всенародного референдума.

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