Пашинян назвал условие для установления долгосрочного мира Еревана и Баку

Пашинян: для долгосрочного мира с Баку надо решить вопрос удерживаемых лиц

Баку и Ереван смогут установить долгосрочный мир, если будут согласованы некоторые шаги, в том числе решение вопроса об «удерживаемых лицах» Азербайджаном. Такое условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

Он разместил предложение Еревана по установлению долгосрочного мира. В нем перечислено 11 пунктов. «Взаимно отказаться от эскалирующих выступлений, продолжить процесс делимитации», — говорится в первых двух пунктах предложения.

Кроме того, Пашинян призвал подписать мирный договор, который готов на 90 процентов, а также внедрить механизм расследования нарушений режима прекращения огня. Помимо этого, армянская сторона требует «полностью решить проблему задержанных лиц».