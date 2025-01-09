Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:52, 9 января 2025Бывший СССР

Пашинян назвал условие для установления долгосрочного мира Еревана и Баку

Пашинян: для долгосрочного мира с Баку надо решить вопрос удерживаемых лиц
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna /Pool / Reuters

Баку и Ереван смогут установить долгосрочный мир, если будут согласованы некоторые шаги, в том числе решение вопроса об «удерживаемых лицах» Азербайджаном. Такое условие назвал премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем Telegram-канале.

Он разместил предложение Еревана по установлению долгосрочного мира. В нем перечислено 11 пунктов. «Взаимно отказаться от эскалирующих выступлений, продолжить процесс делимитации», — говорится в первых двух пунктах предложения.

Кроме того, Пашинян призвал подписать мирный договор, который готов на 90 процентов, а также внедрить механизм расследования нарушений режима прекращения огня. Помимо этого, армянская сторона требует «полностью решить проблему задержанных лиц».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство Армении поддержало проект о присоединении к ЕС. Как скоро Ереван сможет стать его полноправным членом?

      Столичные врачи разработали новый метод восстановления слуха

      Мэр европейского города запретил жителям болеть

      Роботы-пылесосы получили руки и ноги

      Российский блогер раскрыл способ сэкономить на покупке авиабилетов

      Варламов посетил Исландию и раскрыл одну особенность страны

      В Подмосковье собаки набросились на мужчину и охранников ЖК

      Экс-министра цифрового развития российского региона арестовали за взятки от IT-компаний

      В российском регионе осудят ранившего знакомого во время охоты на медведя мужчину

      Бывший премьер Словакии раскрыл последствия остановки транзита газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше