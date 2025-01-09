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12:47, 9 января 2025Силовые структуры

Продавец пиротехники попал под следствие из-за травмирования двоих российских школьников

СК предъявил обвинение продавцу пиротехники после травмирования двух школьников
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Волоколамске следователи предъявили обвинение 34-летнему продавцу пиротехники, из-за взрыва которой были травмированы двое школьников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчине вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 марта.

По данным следствия, 2 января он в нарушение правил противопожарного режима продал пиротехническое изделие «АЛАБАЙ Р-1088» двум подросткам 2013 и 2018 годов рождения. Они подожгли петарду, в результате взрыва один получил термические ожоги лица, а второму оторвало левую кисть руки.

Следователи и криминалисты провели обыск в магазине и по месту жительства обвиняемого, назначены медицинская и взрывотехническая судебные экспертизы.

9 января сообщалось, что в Сочи восьмилетний мальчик лишился пальцев. Он нашел купленную родителями пиротехнику дома. Заинтересовавшись находкой, второклассник решил поджечь одну из петард. В руках ребенка она взорвалась.

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