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10:45, 9 января 2025Силовые структуры

Расправившийся над четырьмя детьми в СНТ под Тверью мужчина умер в больнице

Обвиняемый в убийстве четырех детей в Тверской области мужчина умер в больнице
Варвара Митина (редактор)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Расправившийся с четырьмя детьми в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области 37-летний мужчина умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Его доставили в медучреждение после попытки суицида.

28 декабря 2024 года в частном доме нашли тела четырех детей. Следователи установили, что с ними мог распарвиться отец из-за ревности к жене. По информации источника, мужчина был уверен, что жена систематически ему изменяет. У пары осталось еще двое детей, которые в момент преступления спали на втором этаже, отец их не тронул.

После убийства мужчина попытался покончить с собой, после чего был госпитализирован. Уже в больнице ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде ареста.

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