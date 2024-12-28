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13:58, 28 декабря 2024Россия

Тела четверых детей нашли в российском регионе. В убийстве подозревают их отца

СК опубликовал кадры с места убийства четырех детей в Тверской области
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: СУ СК РФ по Тверской области

В частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области нашли тела четверых детей. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По предварительной информации, с детьми расправился 37-летний отец, пока они спали.

В совершении преступления подозревается отец малолетних, который после случившегося причинил себе ножевое ранение

Следственный комитет России

Сообщается, что в доме в этот момент находилось всего шестеро детей. На первом этаже спали младшие — 2016-2021 годов рождения, а на втором этаже — старшие. Мужчина напал только на тех, кто спал на первом этаже.

По словам источника, ночью мать детей вышла из дома в туалет и не смогла вернуться, так как муж запер жилье изнутри. Свой телефон женщина также оставила дома.

После этого мужчина неудачно попытался расправиться с собой и был доставлен в больницу.

Место расправы над четырьмя детьми в СНТ попало на видео

Следователи показали видео с места происшествия в частном доме СНТ «Межурка». Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Кадр: СУ СК РФ по Тверской области

На видео сотрудник СК фотографирует дом, где было совершено преступление.

Отец детей мог быть под воздействием наркотиков

Местные жители в СНТ рассказали, что подозреваемый стал странно и агрессивно себя вести несколько дней назад. В этот момент в доме, где проживала семья, начались сильные скандалы, которые ранее соседи не замечали.

Врачи возьмут у мужчины необходимые анализы, чтобы получить точные данные о его состоянии. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ, рядом с ним дежурят полицейские.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они допрашивают мать детей.

Названа предварительная причина расправы над детьми

Также сообщается, что отец мог расправиться с детьми из-за ревности к жене. По информации источника, мужчина был уверен, что жена систематически ему изменяет.

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В связи с этим подозреваемый считал, что детей она родила не от него. В результате он изрезал трех сыновей трех, пяти и семи лет и годовалую дочь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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