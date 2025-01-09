Рианна снялась в нижнем белье собственного бренда в честь Дня святого Валентина

Рианна снялась в нижнем белье марки Savage x Fenty в честь Дня святого Валентина

Барбадосская певица Рианна снялась в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty в честь предстоящего Дня святого Валентина. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость позировала в кружевном комплекте красного цвета, держа в руках лук. Нижнее белье украшали атласные аппликации в виде сердец и бантов. Отмечается, что стоимость вещей из новой праздничной линейки варьируется от 20 до 65 долларов (от 2089 до 6792 рублей).

В декабре Рианна сходила на свидание в рваных колготках. Поп-исполнительницу запечатлели у ресторана в Майами в черном мини-платье с разрезами в сочетании с меховой курткой.