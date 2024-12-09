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20:17, 9 декабря 2024Ценности

Рианна сходила на свидание в рваных колготках

Певица Рианна в рваных колготках сходила на свидание с рэпером A$AP Rocky
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Барбадосская певица Рианна в рваных колготках сходила на свидание с рэпером A$AP Rocky. Снимки публикует Page Six.

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7 мая 2019

36-летнюю поп-исполнительницу запечатлели у ресторана в Майами в черном мини-платье с разрезами и рваных колготках в сочетании с меховой курткой. Кроме того, знаменитость надела множество золотых украшений. Ее возлюбленный предпочел наряд из денима, который состоял из оверсайз-куртки, джинсов и рубашки из того же материала.

Ранее в декабре наряд Рианны на модной премии Fashion Awards 2024 подвергли насмешкам в сети.

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