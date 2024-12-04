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15:19, 4 декабря 2024Ценности

Рианну в меховом наряде на модной премии сравнили в сети с Коржиком из «Улицы Сезам»

Мария Винар

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна посетила модную премию Fashion Awards 2024 и подверглась насмешкам в сети. На соответствующие комментарии в X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

36-летняя исполнительница предстала на красной дорожке в черном платье с глубоким декольте и блестящим шлейфом из ассортимента люксового бренда Christian Lacroix. При этом она примерила на него голубую меховую шубу и подобрала к ней широкополую шляпу. Также Рианна надела черные капроновые колготки, кожаные перчатки и остроносые туфли. В качестве аксессуаров она выбрала сияющее колье.

Поклонников рассмешил внешний вид звезды. Они сравнили ее с Коржиком из «Улицы Сезам». «Рианна подверглась нападению Коржика?», «Рианна нарядилась в монстра, любящего печенье», «Рианна только что ворвалась на церемонию вручения премии The Fashion Awards в наряде от кутюр Cookie Monster», «Она просто сразила всех наповал», — высказывались они.

В ноябре Рианна поделилась снимком в откровенном платье и порадовала поклонников.

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