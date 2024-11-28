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07:14, 28 ноября 2024Ценности

Рианна поделилась снимком в откровенном платье

Барбадосская певица Рианна поделилась снимком в черном платье-сетке
Екатерина Ештокина

Фото: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна поделилась снимком в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре 36-летняя исполнительница предстала в черном облегающем платье-сетке, отказавшись от трусов. При этом звезда собрала волосы наверх, а в качестве аксессуаров надела многочисленные браслеты и кольца.

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Завершил образ яркий мейкап с красным оттенком помады. Известно, что знаменитость рекламировала карандаш для губ собственного бренда Fenty Beauty.

Ранее Рианна пришла в ресторан в прозрачной юбке. Исполнительница посетила заведение The Nice Guy в Голливуде в темно-синей футболке с принтом бренда Martine Rose.

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