Рианна пришла в ресторан в прозрачной юбке

Барбадосская певица Рианна в откровенном наряде пришла в ресторан. Кадры публикует Daily Mail.

36-летняя исполнительница посетила заведение The Nice Guy в Голливуде. Она появилась в темно-синей футболке с принтом бренда Martine Rose и прозрачной красной юбке с лентами и разрезом до пояса, черных стрингах и босоножках на шпильках.

Из аксессуаров звезда выбрала красное меховое боа и солнцезащитные очки в оправе в тон.

В октябре американская актриса и певица Рэйчел Зеглер пришла на вечеринку в прозрачном платье.