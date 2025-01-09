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09:10, 9 января 2025Россия

Россиянка после звонка мужа в Рождество нашла машину с его телом в пруду

В Ленобласти женщина после звонка мужа нашла его тело в пруду
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ленобласти жительница городе Всеволжский нашла в пруду машину мужа с его телом внутри. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Как стало известно, в Рождество мужчина позвонил супруге и сообщил, что едет на машине домой, после чего перестал выходить на связь. 8 января женщина обнаружила автомобиль в пруду на территории коттеджного поселка «Острова». Прибывшая на место полиция при помощи спецтехники подняла транспортное средство из водоема. Муж россиянки находился на водительском сиденье без признаков жизни.

По информации телеканала, предварительно, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в аварию. Точную причину его смерти установит экспертиза.

Ранее в Москве машина въехала в реку на Лужнецкой набережной в Москве. Момент ДТП попал на видео. Позже автомобиль нашли на глубине трех метров недалеко от берега. Водителя спасти не удалось.

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