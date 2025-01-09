Россиянкам назвали самые модные стрижки на 2025 год

Стилист Анна Скороходова: Стрижки паж и маллет будут модными в 2025 году

Стилистка и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова назвала россиянкам самые модные стрижки на 2025 год. Ее комментарий приводит «Радио 1».

По словам специалистки, в этом году в числе трендов окажутся каре с рваными концами, классический каскад и лесенка. Также популярен будет пикси-боб с челкой. При этом длина данной прически может быть разной — от ультракороткой до средней, отметила эксперт.

Кроме того, в списке оказались стрижки маллет и паж. Последняя подходит обладательницам густых волос и помогает подчеркнуть скулы, пояснила собеседница издания.

В декабре стилистка Елена Барсукова также назвала россиянкам модные окрашивания на 2025 год.