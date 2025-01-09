Три штурмовика ВС России взяли в плен 11 солдат ВСУ в Курахово

Штурмовая группа ВС России из трех человек взяла в плен 11 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке многоэтажки в Курахово. Об этом рассказал командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным Боксер, передает РИА Новости.

«Зачищая дом, мы обнаружили огневые точки противника, они были подавлены, и враг, видя, что мы не расстреляли их сослуживцев (...) они запросили пощады, и мы там наловили по этому дому 11 человек втроем», — рассказал Боксер.

По его словам, в многоэтажке находились солдаты из разных подразделений ВСУ, включая 33-ю и 86-ю бригады, были морально подавлены и готовы сдаться.