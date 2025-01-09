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23:06, 9 января 2025Бывший СССР

Российские штурмовики захватили позиции ВСУ в ДНР

Штурмовики группировки «Запад» захватили позиции ВСУ в районе Тернов в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» захватили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Терны в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Работа штурмовиков в лесистой местности координировалась расчетами БПЛА. Информация о вскрытых огневых позициях и характере действий войск противника мгновенно попадала непосредственно к командирам штурмовых групп», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что гарнизон ВСУ оказался в сложной ситуации возле Курахово. Они попали в полуокружение, тем временем российские войска продолжили продвижение к западным границам Донецкой народной республики (ДНР).

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