Российский губернатор обратился к гражданам на фоне авиационной опасности

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе

В Воронежской области объявили авиационную опасность, на фоне которой к гражданам обратился губернатор региона Александр Гусев. Соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

Он призвал находящихся в домах жителей укрыться в помещениях без окон, которыми являются коридор, ванная или кладовая.

«Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — добавил глава области. Какой-либо другой информации губернатор не предоставил.

5 января стало известно, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию (АЭС) в Воронежской области.