РИА Новости: Тюремные татуировки были обнаружены у большей части солдат ВСУ

Тюремные татуировки были обнаружены у большей части солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых уничтожили при попытке прорыва в районе хутора Бердин в Курской области. Подробности об этом рассказал боец группы «Каштана» спецназа «Ахмат» с позывным Алик, передает РИА Новости.

«Это были заключенные, так как на теле их присутствовали татуировки, по которым это было понятно (...) В простонародье называется воровская звезда. Это подтверждает то, что он приехал из колонии», — отметил российский военный, раскрыв значение наколок.

По его словам, подобные татуировки были практически у всех украинских военнослужащих, найденных на поле боя без признаков жизни.

Ранее Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что на штурм в Курскую область могли быть отправлены подразделения спецбатальона «Шквал», сформированные из числа бывших заключенных, о чем свидетельствуют татуировки в виде звезд и розы ветров.