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09:39, 9 января 2025Мир

В НАТО признали неспособность эффективно противостоять России

FT: НАТО не дотягивает до необходимого для эффективного противостояния РФ уровня
Семен Александров (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

НАТО почти на треть не дотягивает до уровня, необходимого для эффективного противостояния России. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на военных аналитиков Североатлантического альянса.

«Военные планировщики НАТО считают, что альянсу не хватает примерно трети того, что необходимо для эффективного сдерживания России. Особенно не хватает средств противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения, боеприпасов и оборудования для безопасной связи», — говорится в материале издания.

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