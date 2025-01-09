В Раде назвали причину отмены поездки в Киев спецпосланника Трампа по Украине

Нардеп Гончаренко назвал причину отмены поездки Келлога на Украину

Спецпредставитель по Украине новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог отменил свою поездку в Киев из-за старого состава Госдепа. Об этом написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, Келлог хочет ехать на Украину уже с новым составом Государственного департамента США (аналог министерства иностранных дел). Гончаренко заявил, что эта информация — его личный инсайд.

Парламентарий добавил, что Келлог перед поездкой на Украину хочет посетить столицы в Европе. По информации Гончаренко, одним из городов будет столица Франции — Париж.

7 января стало известно, что спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил ранее анонсированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации политика 20 января. Причины отмены поездки тогда не назвали.