В России бензопилой выпилили вмерзшего в лед россиянина и сняли это на видео

Во Владивостоке спасателям пришлось выпиливать бензопилой вмерзшего в лед рыбака

Во Владивостоке спасателям пришлось выпиливать тело вмерзшего в лед рыбака. Снятую очевидцем видеозапись опубликовал Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия».

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб бензопилой выпиливают часть ледяного покрова водоема. Затем они достают из воды тело человека с ледяным «воротником» в районе шеи.

«Не ходите на зимнюю рыбалку», — сказал голос за кадром.

В новогодние праздники в Карелии в полынью попали снегоходы с людьми. Они провалились под лед неподалеку от турбазы 6 января. Следственным комитетом была организована проверка по части 1 статьи 238 УК РФ (об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности).