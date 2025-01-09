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09:30, 9 января 2025Мир

В США предсказали срыв командой Трампа мирных переговоров по Украине

Макгрегор: команда Трампа сорвет переговоры по Украине, если будет ей помогать
Семен Александров (редактор)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Команда избранного президента США Дональда Трампа сорвет мирные переговоры по Украине, если будет ей помогать. Такой сценарий предсказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на странице в соцсети X.

«Россия не станет участвовать в переговорном процессе, если новая администрация президента будет отправлять помощь Украине», — заявил он.

Ранее спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что избранный американский лидер не намерен идти на уступки российскому президенту Владимиру Путину. Он также дал себе 100 дней на достижение результатов в урегулировании. По его словам, Трамп «пытается спасти Украину и сохранить ее суверенитет».

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