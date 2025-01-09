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08:32, 9 января 2025Мир

В США заявили о попытках найти себе замену в помощи Украине

Politico: США обсудили с НАТО их замену по вопросу помощи Украине из-за Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США обсудили с несколькими странами Североатлантического альянса, кто может заменить роль Вашингтона в контактной группе по оказанию военной помощи Украине, если избранный американский президент Дональд Трамп не будет заинтересован в дальнейшей поддержке Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«США подняли вопрос своей замены на неофициальных переговорах с несколькими европейскими союзниками по альянсу о том, кто может играть более важную роль в контактной группе по Украине в феврале, если администрация Трампа не будет в ней заинтересована (...)» — передает издание слова представителя НАТО на правах анонимности.

Также источник подчеркнул, что европейские чиновники «хотят сначала увидеть» отношение нового главы Пентагона к группе по помощи Украине, «прежде чем предпринимать какие-либо шаги».

Ранее стало известно, что ни одна страна НАТО не захотела возглавлять группу по оказанию военной помощи Украине вместо США в случае, если Трамп резко сократит поддержку Киева. Кроме того, уходящая американская администрация Джо Байдена активно ищет себе замену среди ряда европейских стран, включая Великобританию и Германию.

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